Sözcü yazarı Emin Çölaşan’dan “Şehit Fetvası” İsrail’in borazanı Ayşenur Eygi’ye böyle hakaret etti

ÖZEL HABER

Yeryüzündeki tüm Müslümanların kardeş olduğundan “bi haber” olan Çölaşan, İsrail zulmüne karşı mazlumların yanında mücadele veren Ayşenur Eygi’nin zalim İsrail tarafından şehit edilmesini kabullenemedi.

Bu gün Sözcü’deki yazısında “Kadının adı Ayşenur Eygi” diye küçümseyerek şöyle yazdı.

“Filistin’de bir Türk kadını...

Fotoğraflarından gördüğümüz kadarıyla orta yaşlarda.

Filistin’de İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülmüş.

Bu konuda ABD Başkanı Biden bile açıklama yaptı, ölüm nedeni olarak seken mermileri gösterdi.

Mermiler sekti mi, üzerine doğrudan ateş mi edildi, bunlar bizim bileceğimiz konular değil.

Kadının adı Ayşenur Ezgi Eygi.

Hem Türk vatandaşı imiş hem de ABD...” diyerek, keskin nişancı tarafından bizzat hedefe alındığı bilindiği halde “Seken bir kurşun tarafından” vurulduğunu ısrarla vurgulayan Çölaşan, kendince “Nasıl şehit olunur kriterlerini ortaya koyarak. İsrial’in zulüm yaptığını ve zulme karşı direnirken ölenlerin şehit sayıldığını atlayarak;

“Şimdi ‘Şehit Ayşenur’u bu sıralamanın neresinde kullanacağız? Diye kurduğu fetvayı! delillendirmeye çalıştı.

“Ayşenur Filistin’de İsrail’e karşı mücadele veren ve aynı zamanda ABD vatandaşı olan bir aktivist imiş...” diye alaylı bir ifade ile devam ettiği yazısında yine ısrarla İsrail ağzı ile konuşarak “Kazara veya bilerek kurşunlanmış, can vermiş. “ dedi.

Ayşenur için yazılan çizilen her şeyi “Türkiye’de anında şehit çığlıkları atılmaya başlanıyor!” diye eleştiri getirdi.

Cumaya gitmeyip Cuma hutbesini eleştiren, Namaz kılmayıp namaz vakitlerine kafayı takan, Oruç tutmayıp oruçluları eleştiren, Kurban kesmeyip Kurbanı diline dolayanların sözcülüğünü yapan Çölaşan yazısını şöyle bitirdi.

“Hiç kimse kusura bakmasın ama neyin şehidi oluyor bu kadıncağız şimdi yani?

Türkiye’de bütün kavramları yozlaştırıyoruz... Şehitlik dahil! İşimize geleni şehit ilan ediyoruz.”

Devlete karşı silah kullanıp kurulu düzeni yıkmaya çalışırken ölenlere “Devrim Şehitleri” diye isim takan zihniyetler elbette ki Ayşenur’un zulme karşı direnirken şehid olduğunu anlayamazlar.