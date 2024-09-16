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Gündem Sözcü yazarı Emin Çölaşan’dan “Şehit Fetvası” İsrail’in borazanı Ayşenur Eygi’ye böyle hakaret etti
Gündem

Sözcü yazarı Emin Çölaşan’dan “Şehit Fetvası” İsrail’in borazanı Ayşenur Eygi’ye böyle hakaret etti

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:59:00 -
Sözcü yazarı Emin Çölaşan’dan "Şehit Fetvası" İsrail’in borazanı Ayşenur Eygi’ye böyle hakaret etti

Yazdığı her yazı ile Müslümanları eleştiren ve İslam karşıtı tavırları ile tanınan Emin Çölaşan, İslam adına fetva vermeye de başladı. Katil İsrail askerleri tarafından hunharca katledilen Ayşenur Eygi, sözcü yazarı Emin Çölaşan’a göre şehid sayılmıyormuş! Yazısında İsrail’in borazanlığını yapan Çölaşan şehitliğin ne olduğunu da kıt bilgisiyle sözcü okurlarına yutturmaya çalıştı.

ÖZEL HABER

Yeryüzündeki tüm Müslümanların kardeş olduğundan “bi haber” olan Çölaşan,  İsrail zulmüne karşı mazlumların yanında mücadele veren Ayşenur Eygi’nin zalim İsrail tarafından şehit edilmesini kabullenemedi.

Bu gün Sözcü’deki yazısında “Kadının adı Ayşenur Eygi” diye küçümseyerek şöyle yazdı.

“Filistin’de bir Türk kadını...

Fotoğraflarından gördüğümüz kadarıyla orta yaşlarda.

Filistin’de İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülmüş.

Bu konuda ABD Başkanı Biden bile açıklama yaptı, ölüm nedeni olarak seken mermileri gösterdi.

Mermiler sekti mi, üzerine doğrudan ateş mi edildi, bunlar bizim bileceğimiz konular değil.

Kadının adı Ayşenur Ezgi Eygi.

Hem Türk vatandaşı imiş hem de ABD...” diyerek, keskin nişancı tarafından bizzat hedefe alındığı bilindiği halde “Seken bir kurşun tarafından” vurulduğunu ısrarla vurgulayan Çölaşan, kendince “Nasıl şehit olunur kriterlerini ortaya koyarak. İsrial’in zulüm yaptığını ve zulme karşı direnirken ölenlerin şehit sayıldığını atlayarak;

“Şimdi ‘Şehit Ayşenur’u bu sıralamanın neresinde kullanacağız? Diye kurduğu fetvayı! delillendirmeye çalıştı.

“Ayşenur Filistin’de İsrail’e karşı mücadele veren ve aynı zamanda ABD vatandaşı olan bir aktivist imiş...” diye alaylı bir ifade ile devam ettiği yazısında yine ısrarla İsrail ağzı ile konuşarak “Kazara veya bilerek kurşunlanmış, can vermiş. “ dedi.

Ayşenur için yazılan çizilen her şeyi “Türkiye’de anında şehit çığlıkları atılmaya başlanıyor!” diye eleştiri getirdi.

Cumaya gitmeyip Cuma hutbesini eleştiren, Namaz kılmayıp namaz vakitlerine kafayı takan, Oruç tutmayıp oruçluları eleştiren, Kurban kesmeyip Kurbanı diline dolayanların sözcülüğünü yapan Çölaşan yazısını şöyle bitirdi.

“Hiç kimse kusura bakmasın ama neyin şehidi oluyor bu kadıncağız şimdi yani?

Türkiye’de bütün kavramları yozlaştırıyoruz... Şehitlik dahil! İşimize geleni şehit ilan ediyoruz.”

Devlete karşı silah kullanıp kurulu düzeni yıkmaya çalışırken ölenlere “Devrim Şehitleri” diye isim takan zihniyetler elbette ki Ayşenur’un zulme karşı direnirken şehid olduğunu anlayamazlar.

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Yorumlar

ÇATALCA 77

HAKSIZ MI NEYİN ŞEHİDİ ŞİMDİ BU.

Osman AYDIN

EY EMIN ÇÖLAŞAN BUNCA INSANI KATLEDEN ISRAIL ALRYHINDE BIR ÇIFT KAYDA DEĞER ŞOZUNUZ ELEŞTIRINIZ OLDUMUVYOK BEBEKLERIN KATILINI KINADINIZMI YOK SEN MUSLUMAN OLSAYDIN ŞEHITLIĞIN MERTEBELERINI BILIRDIN BU KIZIMIZ BUTUN CESARETINI TOPLAYARAK GITMIŞ OREYA BUTUN DUNYAYA BURADA BIR SOYKIRIM YAPILIYOR BEBEKLER KATLEDILIYOR MUCADELE YAPARAK HAYKIRIYOR VE O ESNADA KESKIN NIŞANCILAR IN HEDEFI OLUYOR VE OLDURENDE HAYKIRIYOR DUNYAYA BIZIM KATILLIYIGIMIZI GOSTEREN BIRINI VURDUM OLDURDUM BIDENDE SENIN GIBI NE DIYECEĞINI BILMEDIĞI ICIN KURŞUN SEKTI SEKLINDE KONUŞUYOR NE KADAR ÖRTBAS ETSRNIZDE BUNUN BOYLE OLMADIGI ACIK ACIK GÖRUNUYOR IŞTE BU MUCADELEDEN DOLAYI BU KIZIMIZ ŞEHIT OLDU ALLAH SEHITLIK MERTEBESINI ARTIRSIN SIZLER ANCAK KATILLERIN YANINDA OLUR MAZLUMLARIN SESI OLMAZSINIZ
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