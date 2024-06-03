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Gündem Sözcü ve Cumhuriyet’e Mourinho tokadı
Gündem

Sözcü ve Cumhuriyet’e Mourinho tokadı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 15:51:00 - 2024-06-03 15:56:33

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya Ali Koç’un 2 yıllık 45 milyon euro ödeyeceğini hatırlatan Karahasanoğlu, Sözcü zihniyetinin israf konusunda tutarsız davrandığının altını çizdi.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Sözcü’nün ikiyüzlü tutumu da masaya yatırıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya Ali Koç’un 2 yıllık 45 milyon euro ödeyeceğini hatırlatan Karahasanoğlu, Sözcü zihniyetinin israf konusunda tutarsız davrandığının altını çizdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi: 

Cumhurbaşkanı geceli gündüzlü çalışırken siz külliyenin masrafları gereksizmiş gibi harcamaları yazıyorsunuz. Mourinho’nun harcamalarını da yazsanıza?

Niye tarihi transfer diye yorumluyor ki Sözcü bunu? Tarihi peşkeş desene buraya. 2 yıllığına 45 milyon euro… Hesaplasana günlüğü şu kadara geliyor, haftalığı şu kadara geliyor, saati şu kadara geliyor, diye. Yazamazsınız. Ali Koç çünkü bu işin arkasında.
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