Sözcü ve Cumhuriyet yalan da birbirleriyle çelişti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef almayı sürdüren solak mahallenin medya organları bu sefer fena rezil oldu.

Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet'in giderleri ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı çarpıtarak verdi.

İki solak çelişti

İki gazete Diyanet'in mevcut bütçesinin Ali Erbaş'a az geldiğini iddia ettikleri haberde farklı rakamlar verdi.

Cumhuriyet gazetesi Diyanet'in bütçesibi 13 Milyar TL olarak aktarırken, Sözcü ise 3 Milyar TL daha arttırarak 16 Milyar TL olduğunu belirtti.

Amaçları Diyanet üzerinden Müslümanları hedef almak olan iki solak yayın organının içine düştükleri çelişki yalanlarının ayaklarına dolandığını gözler önüne serdi.