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Aktüel Sözcü Türkiye dostu ülkeyi haritadan sildi
Aktüel

Sözcü Türkiye dostu ülkeyi haritadan sildi

CHP zihniyetinin medyadaki tetikçiliğini yapan Sözcü paçavrası yeni bir skandala daha imza atarak Türkiye dostu ülkeyi haritadan sildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:47:00 -
Sözcü Türkiye dostu ülkeyi haritadan sildi

Gerici solak zihniyetin medyadaki tetikçisi Sözcü paçavrası yeni bir skandala daha imza attı. Türkiye düşmanlarının "Sözcü"lüğünü yapan haber sitesi görünümlü provokasyon bülteni yayımladığı "Macaristan Covid-19 yüzünden sınırı kapadı: Gurbetçiler hangi rotayı kullanacak" başlıklı haberinde Türkiye dostu ülkeyi haritadan sildi.

Haritada Kosova, Sırbistan'ın hemen alt tarafında yer alıyor. 

Sözcü'nün yayımladığı haberde yer alan haritada ise Kosova sınırlarına yer verilmedi. Türkiye dostu ülkeyi haritadan silen Sözcü'ye çok sayıda tepki yağdı.

 

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