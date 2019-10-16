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Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed rejimiyle görüşecek mi?

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Suriye rejimiyle görüşecek mi?" sorusuna ilişkin, "Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok. Bir mesaj iletilmesi gerekirse Ruslar üzerinden veya İranlılar üzerinden iletiyoruz. Bizim Esed rejimine karşı tavrımız bellidir, değişen bir şey yok" diye konuştu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:37
Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed rejimiyle görüşecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın, "Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok. Bir mesaj iletilmesi gerekirse Ruslar üzerinden veya İranlılar üzerinden iletiyoruz. Bizim Esed rejimine karşı tavrımız bellidir, değişen bir şey yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Planı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kalın, "DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değil" dedi. Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın sekizinci gününde olduğunu ifade ederek "Harekat planlandığı gibi devam ediyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Güvenlik konusunda sunumlar gerçekleşmiştir. Öncelik her şeyden önce sahadaki askerimizin güvenliğidir. Barış Pınarı Harekatı eş zamanlı olarak birçok oyunu bozmuştur, çıkarttıkları gürültü bu nedendendir. Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır. Sahada ve masada güçlü stratejileri hayata geçireceğiz. Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir. PKK uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.

"DEAŞ'la mücadeleyi sekteye uğratmayacağız"

Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayrı tutuyoruz. DEAŞ'la mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye uğratmayacağız. YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük. DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değil. Sorumluluğun sadece Türkiye'ye verilmesi doğru değil. Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.

Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir. Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir.

"Harekat hedefe ulaşana kadar hız kesmeden devam edecek"

Harekat hedefe ulaşana kadar hız kesmeden devam edecektir. Hedefimiz sınırımızı terörden tamamıyla temizlemektir.

Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?

Ruslarla Suriye konusunu uzun süredir görüşüyoruz. Rusya suriye konusundaki hassasiyetlerimizi biliyor.

Suriyelilerin sorunlarını ilk dile getiren Türkiye'dir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın ABD Başkan Yardımcısını kabul edecektir.Cumhurbaşkanımızın kabulünün saati yarın kesinleşecek.

"Esed'e karşı tavrımız bellidir"

Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok. Bir mesaj iletilmesi gerekirse Ruslar üzerinden veya İranlılar üzerinden iletiyoruz. Bizim Esed rejimine karşı tavrımız bellidir, değişen bir şey yok.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:37
  1. Ordu
  2. İbrahim Kalın
  3. DEAŞ
  4. Suriye
  5. PKK
  6. YPG
  7. Esed rejimi

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