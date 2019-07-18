Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Sözcü Kalın; ABD’nin Türkiye’yi ortak üretici olduğu F35 programından askıya alınması kararından duyulan rahatsızlığı dile getirirken, iki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu kararın karşısında Türkiye’nin tepkisini ifade etti, Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altını çizdi.

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç Yol Haritasının hayata geçirilmesinin de ele alındığı görüşmede, Libya konusundaki son gelişmeler ve tarafların siyasi çözüm yoluna dönmeleri hususunda ortak irade beyan edildi.

Kalın ve Bolton, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump’ın ortaya koyduğu 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için ilgili birimlerin faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemine vurgu yaptı. Görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret programı ve muhtemel tarihler konusu ele alındı.