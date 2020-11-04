Sözcü Gazetesi’nin kanalında eşcinsellik propagandası! RTÜK affetmedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü Gazetesi'nin kanalı "Sivas SRT"nin logosunda "SRT Sivas"ı kullanması dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

"Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı kuruluşun televizyon yayınlarında RTÜK kayıtlarında yer alan "Sivas SRT" logosu yerine "SRT Sivas" logosunu kullandığını tespit eden Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 21. maddesinin birinci fıkrasının ihlali nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Öldürme eylemini zevk aracı sunma

TELE 1'de yayınlanan "Mr. Brooks" isimli filmde öldürme eyleminin zevk aracı olarak sunulduğu, filmin gerçekle kurguyu ayırt etme yetisine tam olarak sahip olmayan çocukların yoğun şiddet sahnelerine maruz kalabileceği bir saatte yayınlandığı, filmde yer alan şiddet içerikleri ile şiddetin meşrulaştırıldığı, özendirildiği ve kanıksatıldığı hazırlanan uzman raporuna yansıdı.



Rapordaki unsurların yasa ihlali olduğunu değerlendiren Üst Kurul, ilgili televizyona idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

TLC'ye eşcinsel birliktelik cezası

TLC hakkında hazırlanan raporu müzakere eden Üst Kurul, "Sıra Dışı Hamilelikler" isimli programda ilişki modeli olarak gösterilen eşcinsel birlikteliğin toplumun manevi değerlerine aykırı olduğu ileri sürüldü.



İki kadının ebeveyn olarak sunulması, çocuk sahibi olmaları ve hamilelik süreçlerinde yaşadıklarının anlatılmasının toplumsal cinsiyet rollerini zedeleyici ve toplumsal yapıyı bozucu nitelikte olduğunu iddia eden RTÜK, TLC kanalına idari para cezası verdi.