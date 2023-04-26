Sözcü gazetesinde iğrenç ötesi yazı! Türkiye'nin gururu Altay Tankı ile ilgili skandal ifadeler

Türkiye'nin savunma sanayii konusunda attığı ve dünyanın bile takdir ettiği adımlar, Sözcü gazetesinin soyadını gizleyen yazarı Murat Muratoğlu'nda hazımsızlığa sebep oldu.

Muratoğlu, Yeni Altay Tankı ile ilgili ahlaksızca iftiralarda bulunup yalanlar söylediği sözde yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Tarih 25 Mayıs 2014… Bundan tam 9 yıl öncesi… Süleyman Soylu çıktı, “Başkalarına el açtık, ‘Bize tank verin’ diye. Bugün Altay tankını dünyaya ihraç ediyoruz” dedi… Bir insan hiç değişmez mi? Öyle bir anlatıyorlardı ki, milleti de inandırdılar milli ve yerli tank Altay’ı ürettiğimize… Sokakta sorsan, yüzlercesi Güneydoğu’da, Suriye’de görev yapıyor, cepheden cepheye koşuyordu. Sahi nerede bu tank? Yok! Hiç olmadı! O zaman neyi ihraç ediyorduk? Bildiğin hayali ihracat! Hayal kurup yapmış gibi ihraç ediyorsun, oluyor. Söylüyorsun, halk inanıyor. Bak yine sanki yapmış gibi hava attılar. Erdoğan’ın katılımıyla test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iki adet Altay Tankı teslimi töreni yapıldı. Tüm televizyonlar yayınladı."



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