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Medya

Sözcü gazetesi Sözcü yazarları

Sözcü, Türkiye’de özellikle de AK Parti muhalefeti ile bilinen gazeteler arasında yer almakta. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Sözcü, AK Parti düşmanlığı üzerinden yeri geliyor FETÖ’cü isimlerin sözcülüğüne yeri geliyor terör partisi HDP’nin sözcülüğüne soyunuyor. Peki kim bu Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi sahibi kim, Sözcü yazarları kimler? Sözcü yazarları yazıları kim ne yazmakta?

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:42:00 - 2020-08-17 13:42:39
Sözcü gazetesi Sözcü yazarları

1971 yılında doğan Burak Akbay, 2007 yılında, AK Pati muhalifliği ile bilinen ve CHP’nin arka bahçesi görünümündeki Sözcü gazetesini kurmuştur. Burak Akbay, Sözcü Gazetesi’nin sahibi olduğu gibi Korkusuz ve AMK gazetelerinin de patronudur.

Sözcü Gazetesi, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi gecesi FETÖ’cü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin adres ve görüntülerini internet sitesinden deşifre edip haber yaparak hainlerin sözcülüğüne soyunmuştu. Sözcü’nün bu haberi yargı tarafından mercek altına alınmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında yer aldığı, internet sorumlu müdürü Melda Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında FETÖ adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatılmıştı. Burak Akbay, yurt dışında olduğundan hakkında işlem yapılamamıştı. Burak Akbay halen yurtdışında bulunmakta.

Sözcü yazarları

Sözcü Gazetesi’ne FETÖ operasyonu sonrası İslam karşıtı haberleriyle bilinen Sözcü yazarı Uğur Dündar yaptığı paylaşımda ”Eğer Sözcü de FETÖ'cü ise, Türkiye'de herkes FETÖ'cüdür!.." diye yazmıştı. Dündar, Sözcü'deki yazısında "Uyuyan dev kıpırdandı, önce muhalefetteki iktidar, sonra AKP iktidarı değişecek. Hiçbir şey eskisi gibi sürüp gitmeyecek." Skandal ifadeler kullanarak milletin seçtiği AK Parti’yi devireceklerini söylemişti. Uğur Dündar’ın Arena Programında dolayı sicili bir hayli kabarık. Uğur Dündar’ın skandallara imza attığı haberleri için tıklayınız.

"Profesyonel Kemalist tokatlayıcısı"olduğu iddia edilen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal kitabı üzerinden milyonları cebine indirmişti. Bodrum'da 3 yıl önce 4.6 milyon liraya aldığı denize sıfır villaya kaçak bölümler yapan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yaptığı kanuna ayrı işi hafife almış ve "Alt tarafı 2 oda 1 salon yazlık" savunmasında bulunmaktan bile haya etmemişti. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, koronavirüs salgını sürecinden Türkiye’nin verdiği başarılı mücadeleyi baltalamak için elinden geleni ardına koymamıştı. Diğer bir Sözcü yazarı ise Emin Çölaşan, Hürriyet gazetesinden 14 Ağustos 2007 tarihinde kovulmuştu. Hürriyet’ten kovulan Emin Çölaşan Sözcü’ye kapat atmıştı. Sözcü’ye köşe yazarlığı yapmaya çalışan Emin Çölaşan, Sözcü Gazetesi davasında "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün ceza almıştı.

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