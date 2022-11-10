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Ekonomi ‘Söz veriyorum’ diyerek açıkladı: 40 dolara akıllı telefon üreteceğiz
Ekonomi

‘Söz veriyorum’ diyerek açıkladı: 40 dolara akıllı telefon üreteceğiz

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın Devlet Başkanı William Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 16:41:00 -
‘Söz veriyorum’ diyerek açıkladı: 40 dolara akıllı telefon üreteceğiz

Doğu Afrika ülkesi Kenya, akıllı telefon üretmek için harekete geçti.

Devlet Başkanı William Ruto, gelecek yıl yaklaşık 40 dolara akıllı telefon üreteceklerini söyledi.

Ruto, başkent Nairobi'de Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği toplantıda, Kenya'nın Afrika'nın en ucuz akıllı telefonlarının üretileceği yer olacağı sözünü verdi.

40 dolara üretilecek

Telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ruto, ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip olacak akıllı telefonları 5 bin Kenya şilininden (yaklaşık 40 dolar) daha az bir maliyetle üreteceklerini iddia etti.

Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre, Başkan Ruto, ayrıca yakın gelecekte hükümet hizmetlerinin yüzde 90'ını dijital platformlara aktarmayı planladıklarını söyledi.

Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, bu yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.

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