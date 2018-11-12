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Söz verdik yaptık

Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, başkanlık makamına otururken verdiği sözleri, hayata geçirdiği projelerle yerine getirdi. Bor’da hizmete açılan yatırımlar, birer anıta dönüştü.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:29
Söz verdik yaptık

Niğde Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, söz verdiği eserleri bir bir hayata geçirirken, ortaya çıkan eserler birer anıt gibi yükseliyor.

Asfalt çalışmaları devam ediyor

2018 asfalt sezonunda 55 bin ton sıcak asfalt dökülürken Bor cadde ve sokakları daha modern bir ulaşıma kavuştu.

Belediye hizmet alanı

Belediye hizmet alanı projesi ile 200 bin metrekare alan üzerine itfaiye binası, belediye hizmet garajı, araç bakım onarım atölyeleri, merkezi depolar inşa edilirken, aynı zamanda bu bölgede 100 bin metrekare alan üzerine yeni mezar alanı oluşturuldu. Bu proje ile Bor’un önümüzdeki 50 yıllık mezarlık ihtiyacı karşılanmış oldu. Garaj ve itfaiye hizmetlerinin aynı noktada toplanması da bu alandaki hizmet kalitesini arttırdı.

Kayabaşı Parkı

Kayabaşı Parkı projesiyle boş ve atıl durumda olan 50 dönüm alan, ailelerin rahatlıkla vakit geçirebilecekleri bir alana çevrildi. Konser, tiyatro gibi etkinliklerin yapılabileceği 5 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro inşa edilerek çeşitli gösterilerin sergilenebileceği bir mekan Bor’a kazandırıldı. Ayrıca Kayabaşı Parkı, su oyunlarıyla görsel şölenler yaşatacak müzikli su havuzu ve şelaleler ile donatıldı. Kayabaşı Parkı sadece Bor’dan değil çevreden gelen insanların da vakit geçirdikleri bir mekana dönüştü.

Zeytin Dalı Sosyal Tesisleri

Toplu Konut Mahallesi’nde inşa edilen sosyal tesis içerisinde 8 dükkan, 1 spor salonu ve 2 adet çok amaçlı salon Bor halkının hizmetine sunuldu.

Yeni Belediye Hizmet Binası

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek projesi çizilen, ihale süreci tamamlanıp, inşasına başlanan Belediye Hizmet Binası 2019 yılında vatandaşımızın hizmetine girecek.

Meydan Projesi

2014 yılında eski hükümet konağını ve çevresini yıkarak yerine şimdiki modern bina inşa edildi. 2016 yılında ise meydan düzenleme çalışmalarına hız verilerek bu bölgeye 5 bin metrekare traverten kaplama yapıldı.  Bin 760 metre bordür döşenerek süs havuzu, peyzaj çalışmaları ve Atatürk anıtı yapılması ile Bor, yeni bir meydana kavuştu. Paşa Camii, bedesten ve eski hamam arasında kalan bölge bu meydan düzenlemesi ile bir cazibe ve çekim alanı haline geldi.

Sarı Saltuk Meydanı

Çarşı içinde vatandaşların daha güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve köy garajında bekleyen yolcuların dinlenmeleri içinSarı Saltuk Meydanı’nın tarihsel yapısına uygun bir mimari ile yapılan park, çevre ile bütünleşerek yeni bir konsept ortaya çıkardı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:29
  1. Niğde Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat
  2. Bor
  3. Kayabaşı Parkı
  4. Toplu Konut Mahallesi
  5. Osmanlı mimarisi
  6. Sarı Saltuk Meydanı

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