Söz sırası şimdi bilim adamlarında! Uzaydan dönerken yanlarında bakın ne getirdiler
Shenzhou-14 misyonunda görev alan üç taykonot, uzayda 183 gün kaldıktan sonra güvenli bir şekilde döndü.
Yeni Akit Ankara
Shenzhou-14 uzay aracının dönüş kapsülü, Çin'in kuzeyindeki Dongfeng iniş sahasına bu akşam başarıyla indi. Shenzhou-14 mürettebatı, Shenzhou-15 ekibiyle ilk kez yörüngede görev rotasyonu gerçekleştirmişti.
Taykonotlar, uzay istasyonunun pozisyonunu ayarlama ve deneysel veriler yükleme gibi çalışmalar gerçekleştirmişti. Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe'yi taşıyan Shenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü bugün Beijing saatiyle 11.01'de Çin'in uzay istasyonundan ayrılmıştı.
Çin Bilimler Akademisi’nden verilen bilgilere göre, Shenzhou-14 uzay aracıyla Dünya’ya inen Çin Uzay İstasyonu’nun üçüncü grup uzay bilimi deney numuneleri Beijing’e ulaştırıldı. Deney numunelerinin temel durumu kontrol edildikten sonra bilim insanlarına sorunsuz bir şekilde teslim edildi.
Gelen numuneler arasında istasyonda sürdürülen yaşam bilimleri projesi kapsamında Çinli bilim insanlarının ilk kez tohumdan pirinç yetiştirmenin deneyinin örnekleri de getirildi.