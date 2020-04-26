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Aktüel

Soyunun tükendiği düşünülüyordu... Maraş'ta görüldü

Soyu tükendiği düşünülen çizgili sırtlan fotokapan tarafından Kahramanmaraş'ta görüntülendi.

2020-04-26 12:56:00 -
Soyunun tükendiği düşünülüyordu... Maraş'ta görüldü

Kahramanmaraş'ın çeşitli yerlerine kurulan hem ender görülen yaban hayvanlarının kayıt altına alınmasını hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesini sağlamak amacıyla kurulan fotokapanlara en son nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan çizgili sırtlan, görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için Kahramanmaraş'ta kurulan fotokapana takıldı.

Yaban hayatı gözlem altına almak için kentin farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlardan, çizgili sırtlanın yanı sıra daha öncede vaşak, porsuk, kurt, yaban keçisi ve kınalı keklik görüntüleri de elde edildi.

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