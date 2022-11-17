Soytarılığın sonu kötü bitti! TIR'ın üstünde dans facia ile sonuçlandı
ABD'de tırın üstüne çıkan adamın dansı faciayla sonuçlandı. Köprüye çarpan adam tehlikeli oyununu bitirmeyince canından oldu. Ayağa kalkıp yeniden dans eden adam üst geçide çarparak hayatını kaybetti.
ABD'nin Teksas eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otobanda seyir halindeki tırın üstüne çıkan bir şahıs dans etmeye başladı.
Önce köprüye çarptı
İlk önce köprüye çarpıp tırın üstüne yığılan şahıs tekrar ayağa kalkıp dansına devam etti. Birkaç saniye sonra başını ve boynunu üst geçide çarpan kişi yaşamını yitirdi.
Görüntüler tık rekoru kırdı
Yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.