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Soytarı rapçi Ezhel Barış Pınarı Harekatı'na skandal bir şekilde gönderme yaptı

Uyuşturucu madde kullanmaktan hapis cezasına çarptırılan, ve skandal şarkı sözleriyle gündeme gelen soytarı Ezhel’in Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşım sert tepki çekti.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:13
Soytarı rapçi Ezhel Barış Pınarı Harekatı'na skandal bir şekilde gönderme yaptı

Uyuşturucu madde kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası 5 yıl süreyle ertelenen soytarı rapçi Ezhel, Suriye'deki operasyona ilişkin yaptığı bir paylaşımla tepki çekti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle 1 aya yakın cezaevinde kalan Ezhel, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan isimlerden biri oldu. Ezhel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bunu gösterdi.

Soytarı Ezhel, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı saatlerde, geçtiğimiz ay çıkardığı 'AYA' adlı parçasından 'Gel savaşma, sevişelim tüm gün canla başla' sözlerini Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı. Operasyona gönderme olarak yorumlanan skandal paylaşım, kısa süre içerisinde onlarca tepki çeken yorum aldı.

"Milletimiz balık hafızalı"

Ezhel'in savaşa hayır demesine tepki gösteren Twitter kullanıcıları, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu içeri girdiğinde herkes free ezhel diye tag açmıştı. Bizim milletimiz balık hafızalı yine unutur bunun yaptığı saçma sapan tıngırtıyı dinler"

"Tekrar ispatlamış!"

"Ezhel tam bir sürüngensin seni sevmemenin haklı gururunu yaşıyorum bugün"

"Ezhel son paylaşımıyla aklı sevişmekten ve ot çekmekten başka bir yerde olmayan ‘kötü arkadaş’ diye tabir ettiğimiz bir ergen olduğunu tekrar ispatlamış.."

Sur'da çekilen klibe yorum yapmış: Twitter'da bir başka kullanıcı ise Ezhel'in Sur'da yapılan asker klibi için yaptığı yorumu paylaşarak, "Dinlemeyin arkadaşlar bu adamı" yorumunda bulundu.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:13
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YORUM YAZ

  • aliali34 sn önce
    HOOOOOOOOOŞT
  • Tr.Tr.26 dk önce
    Lan adamlar TBMM çatısı altında terörizmin daniskasını yapıyorlar.Siz çıkmış kıytırık şarkıcıdan bahsediyorsunuz.
  • mustafa isikmustafa isik26 dk önce
    Yeter lan ne olacaksa olsun bu ..leri bu memkekette istemuyoruz
  • MalatyalıMalatyalı26 dk önce
    Senide sanatkar dinliyorlar ya hem bu memleketin ekmegini. Yiyorsun. Hem altini oyuyorsun.
  • Çakır EfeÇakır Efe27 dk önce
    Müptezel bir hıyarı mı dinleyeceğiz?

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