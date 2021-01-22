Soylu'nun annesine küfreden alçak CHP'li çıktı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına küfürlü yorum yazan Erdal Erbaş'ın CHP üyesi olduğu ortaya çıktı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, paylaşımında "Bugün de CHP adına utanmak bize düştü! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hasta annesinin fotoğrafı altına küfür döşenen (kendisi, eşi, kızı, ağabeyi) üyeniz olan kişi hakkında hala bir işlem yapmadınız Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.
Küfreden şahıs CHP’li çıktı
Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hasta annesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e açık açık küfürler eden Erdal Erbaş'ın CHP üyesi olduğu ortaya çıktı.