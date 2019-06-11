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Soylu’dan tehditlere sert cevap! “Size haraç veren bir Türkiye olmayacağız"

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde vatandaşlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, S-400'lerle ilgili ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik ve askeri tehditlerine değinerek "Ezanlar şahittir, şu minarelerin gölgesi şahittir, size haraç veren bir Türkiye olmayacağız" dedi.

11 Haziran 2019 Salı 11:08
Soylu’dan tehditlere sert cevap! “Size haraç veren bir Türkiye olmayacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar Meydan'da vatandaşlarla buluştu. Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen '7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali'nin açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çok sayıda Milletvekilleri ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ve vatandaş katıldı. Bakan Soylu Bağcılar Meydan'da yaptığı konuşmada, ABD'ye mesaj verdi.

“Aynı tezgahlar”

Bakan Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "Bizden haraç almak istiyorlar. Her 20 yılda bir, her 10 yılda bir, yüzde iki yüz devalüasyonlarla yüzde iki yüz elli paramızın değer kaybetmesiyle beraber bizden haraç kesmek istiyorlar. 1980 öncesi Türkiye'nin ekonomisini zora düşürerek bunu yaptılar. 28 Şubat öncesi Türkiye'nin ekonomisini zora düşürerek bunu yaptılar. Şimdi aynı tezgahları uyguluyorlar. Gezi olaylarında 17- 25 Aralık darbesinden, 6-7 Ekim olaylarından, 15 Temmuz darbesinden medet umamadıkları zamanlarda şimdi Amerika'nın taammüden saldırısıyla beraber bize diyorlar ki; bize haraç vereceksiniz. Bizde sadece onların saldırılarına yıllardan beri direniyoruz. Ama iki yıldır bütün ekonomik saldırılarına direniyoruz. ve direncimizde de şunları söylüyoruz. Ezanlar şahittir, şu minarelerin gölgesi şahittir, size haraç veren bir Türkiye olmayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:08
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Bağcılar Meydan
  3. Bağcılar Belediyesi
  4. ABD
  5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı
  6. S-400 füzeleri

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