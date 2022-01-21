Soylu'dan flaş açıklama! "Bugün başlayacak" deyip duyurdu

Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu ve bugünden itibaren birçok ilimizde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi tekrar 81 il valiliğine uyarı yazısı gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı son dakika açıklamamasında vatandaşların çok dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı.

Tüm araçların, özellikle ağır vasıtalar başta olmak üzere kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbir tekrar hatırlatılmıştır.

Vatandaşlarımızdan ricamız; uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarıdır. Kazasız belasız inşallah."