Soylu'dan ByLock açıklaması! Sayı verdi

İçişleri Bakanı Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik." dedi.

Soylu, "2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlenmiştir. Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir." açıklamasında bulundu.

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