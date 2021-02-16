Soylu TBMM'de açıkladı! Pervin Buldan 'Biraz misafir edip bırakacaklar' dedi

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Bütün milletimizin başı sağ olsun. Gönlümüzle, üzerimize düşen meselenin nasıl yapılacağını bilerek bize verilen sorumluluğu bu dünyada da diğer dünyada da yerine getirebilmek için çalışıyoruz. Dün gece 12 aileyi aradım. Müslüm Altuntaş'ın babası Şevket Altuntaş'ın başımız sağ olsun dememe izin vermeden 'Gam yok keder yok' sözleri bize bir ders daha verdi. Birçok şehit cenazesine katıldım ama bu kadar uzun ve yorucu süreçten sonra ailelerin bu metaneti ifade etmek istiyorum ki bize bir ders daha verdi.

Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı, hiçbirisi operasyonda kaçırılmadı. PKK ve FETÖ inşasıyla gerçekleşen çalışmayla söylenenler bir amaca atıf için söylenmektedir. Hem acımız var hem bıçağı biraz daha sokarak kanırtmak için söyleniyor. Kimisi bayramda kimisi eşinin çocuğunun yanından kaçırıldı.Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hükümetimizin tüm birimleriyle birlikte yaşıyoruz. Biz bu ailelere vatandaş değil evlat muamelesi yaptık. Ancak biz kimlerin nasıl görüştüğünü ve istismar ettiğini de biliyoruz. Hepsini burada açıklayacağım.

Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra aileleri ölümde de istismar ettiler, çıkın açıklama yapın dediler. Hem acımız var hem bıçağı içimize sokup biraz daha kanatmak için konuşanlar. Bu çocuklar ailelerinin yanından kaçırıldı. Açık öğretim imtihanına giderken kaçırıldı. Biri bayram ziyaretinden önce kaçırıldı.

Salonu ayağa kaldıran sözler

Derdimiz ne bizim Gara ile. 2019 yılında terör örgütünden yapılan tacizleri yarısı bu bölgeden geldi. Evlatlarımız artık dağa değil, okula gidiyor diye niye övünüyoruz. Bu bölgelerde göz açtırmamalıyız. Çocuklarımız şehit edilirken, ailelerini istismar etmek istediler. Belçika numarasında arayıp, 'dursunlar' çağrısı yapmaya çalıştılar. PKK ve FETÖ'nün tüm müptezellerine kadar terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütüne sırtını yaslayan hain oğlu haindir.

6021 sivili katlettiler

Devlet, terör örgütüyle aynı kefeye koymaya çalışıyorlar. Öyle mi? Şehitlerimizin aileleriyle görüşülmediği yalandır. Sadece benim bakan yardımcım ailelere 5 kere görüştü. Aileleri alıp, Erbil'e Irak'a götürdüler.

Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları denilen canı çıkasıca dernek bir tanesi için bunları söyledi mi?

Pervin Buldan'ın sözleri

Çocuklar kaçırıldığında Öznür Çalık, Pervin Buldan'ı aradı. Kim kaçırmış diye bakalım dediler. Pervin Buldan, bu çocuklar kaçırıldığı zaman dedi ki: 'Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar'

Bu katliamların nasıl olduğunu ne zaman olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

10 tane çocuğa acımayan, benim askerime, polisime, jandarmama acır mı? ABD şöyle demiş böyle demiş. Ne derse desinler! Bizim acımızı nereden bilecekler.