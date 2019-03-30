0553 313 94 23

Soylu: Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz

"Birileri PKK'ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yaklaşık 2 aydır bu garip ve tehlikeli ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Çünkü 2024 yerel seçimlerinde de PKK'yı ve terörü konuşmak istemiyoruz. Yine aynı işlere dönmek istemiyoruz. Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz." dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:48
Soylu: Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla vatandaşlara seslendi.

17 yıldır Türkiye'nin birçok meselesini geride bıraktıklarını ifade eden Bakan Soylu, akmayan suları, maaş kuyruklarını, çöp dağlarını, yetersiz altyapıyı ve IMF'ye olan borçları artık konuşmadıklarını belirtti.

"Mesele Türkiye meselesi"

Terörü ve PKK'yı hala konuştuklarını dile getiren Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Büyük bir mücadele verdik ve işin sonuna geldik. PKK'yı bitiriyoruz ancak bu yerel seçimde gördüğümüz, belediyecilikle ilgisi olmayan garip bir ilişki bizi rahatsız ediyor. Birileri PKK'ya yeniden güç ve moral vermeye çalışıyor. Yaklaşık 2 aydır bu garip ve tehlikeli ilişkiyi anlatmaya çalıştık. Çünkü 2024 yerel seçimlerinde de PKK'yı ve terörü konuşmak istemiyoruz. Yine aynı işlere dönmek istemiyoruz. Kasedin tekrar başa sarılmasını istemiyoruz. Milletimiz çok acılar çekti, çok bedeller ödedi. Yolun yarısından dönmek istemiyoruz. Bunun için desteğinizi istiyoruz. Lütfen, mesele sadece belediye meselesi değil, mesele Türkiye meselesidir." 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:48
  1. Türkiye
  2. pkk
  3. kaset
  4. süleyman soylu
  5. terör örgütü
  6. İçişleri Bakanı
  7. Mahalli İdareler Genel Seçimleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz koşulara başladı
    1. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    2. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    3. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    4. Kayak merkezinde yol genişletme..
    5. Bu araçtan sağ çıktılar
    6. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    7. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    8. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Fırat’ın..
    10. Artvin’de yağışların az olması ile..
    11. Turist gemisi fırtana nedeniyle limana..
    12. Bursaray’dan ek seferler
    13. Vize ofisi, turizm sezonunda KUTO..
    14. Tanzim satışlara 2 gün ara
    15. Kars’ta seçim günü 3 bin 622 polis ve..
    16. Fırında ekmek yaparken evi yandı
    17. Seçime saatler kala İYİ Parti'ye şok!..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Erdoğan..
    19. Trump'tan yeni tehdit: Dalga..
    20. Çakır’dan Aziziye için seçim uyarısı
    21. 15 bin yıllık ‘Savruk Mağarası’ şifa..
    22. AK Parti'den haddini aşan Cindoruk'a..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi de..
    24. Düzce Üniversitesinde ahlak anlayışı..
    25. "Ülkemizin her köşesinde sandıklara..
    26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    27. "Boyun germe estetiği ile yıllara..
    28. Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
    29. Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    30. Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'