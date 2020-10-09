Soylu: En iyi narkotik polisi “anne”

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesini hayata geçirdi.



Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığında panel gerçekleştirildi.



Kendisinin artırılmış gerçeklik (AR) tekniğiyle çekilen ve metruk bir binada gibi gösterildiği videoda Soylu’nun şu ifadelerine yer verildi: “Aslında tüm olan bitenin, hep böyle yerlerde olduğunu zannediyoruz. Bizden uzakta, bizim görmediğimiz, bize yakın olmayan yerler. . 2017’de uyuşturucudan ölen 941 gencin, sonraki yıl 657 ve geçen yıl ölen 342 gencin de zaten buralarda yaşadığını ve buralarda yitip gittiğini düşünüyoruz. Kim bilir, belki de onları kimsenin tanımadığını, kimsenin özlemediğini zannediyoruz. Geçen yıl yakaladığımız 11 milyon captagonun, 8,6 milyon ectasynin, 20 ton eroinin, 64 ton esrarın, metamfetaminlerin, kokainlerin ve daha belki adını bile duymadığımız o zehirlerin hepsinin, sadece buralarda kullanıldığını zannediyoruz. PKK mağaralarında yakaladığımız uyuşturucu haplar da belki şuralarda bir yerlerdedir.”



Uyuşturucu bağımlıları üzerinde yaptıkları son araştırmada, bağımlıların yüzde 89,8’inin annesinin, ev hanımı olduğu ve bağımlıların uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sırayı yüzde 47,5 ile kendi evlerinin aldığını belirten Soylu, bağımlıların uyuşturucuyu sadece metruk ve terk edilmiş alanlarda değil, insanların gözü önünde kullandığına dikkati çekti.



Soylu, yayınlanan videodaki konuşmasında şunları kaydetti: “Kıymetli anneler, her şey sizin elinizde. Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak için bu mücadeleyi birlikte vermeliyiz. Bizler dışarıda onlara bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken sizlerin de içeride çocuklarınızın davranışlarını izlemenizi, bizimle iletişim halinde olmanızı ve bu mücadelede bize kılavuzluk etmenizi istiyoruz. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginizle bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Şimdi haydi, hep birlikte iş başına.”