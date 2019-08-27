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Soylu açıkladı! İşte Türkiye'deki terörist sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.

27 Ağustos 2019 Salı 14:47
Soylu açıkladı! İşte Türkiye'deki terörist sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 105. Dönem Kaymakamlık Kursu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurt içindeki terörist sayısının 600'ün altına düştüğünü söyledi.

Soylu, "Sınırlarımızın dışında on yıllardır Türkiye'ye oyun kurmaya çalışanların tepesine iniyoruz" dedi.

"Yılbaşından bu yana 635 terörist öldürüldü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta Kaçakçılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada terör operasyonlarıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz. 3 belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:47
  1. Ankara
  2. Süleyman Soylu
  3. terörist sayısı

YORUM YAZ

  • Ayhan sırma Ayhan sırma 18 dk önce
    Sn. Süleyman soyluyu severim saygım var ama bu rakama inanmıyorum bence binlerce terörist var on binlercede yataklık eden vardır

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