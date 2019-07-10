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Söylentisi bile yetti

Türkiye’nin Gürcistan’a açılan en önemli sınır kapısı konumunda olan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan kimlikli geçiş harçlarının 15 liradan, 50 liraya çıkartılacak söylentisi, sınır kapısını kullanan vatandaşların tepkisine neden oldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39
Söylentisi bile yetti

Türkiye’nin Gürcistan’a açılan en önemli sınır kapısı konumunda olan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan kimlikli geçiş harçlarının 15 liradan, 50 liraya çıkartılacak söylentisi, sınır kapısını kullanan vatandaşların tepkisine neden oldu.


Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan pasaportsuz kimlikli geçişler başlamasıyla birlikte, Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp sınır kapısından, 2011 yılında 1 lira olarak belirlenen geçiş ücreti, 2013 yılında 15 liraya yükseltilmişti.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yurtdışı çıkış harcının artırılması için torba yasa hazırlandığını, 15 lira olan geçiş harçlarının 50 liraya çıkartılması teklif edeceklerini açıklamasının ardından, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nı kullanan vatandaşlar ve bölge esnafı geçiş ücretlerinin 50 TL çıkaracağın duyunca isyan etti.



"Kumar oynamaya gidiyorlar bu zam kimseyi etkilemez"


Bölge esnafları, tur şirketleri durumdan rahatsız olduklarını ifade ederek geçiş harçlarını arttırılması bölgedeki turizmi bitireceğini iddia ettiler. Bazı vatandaşlar ise Gürcistan’da kumar turizm olduğunu ifade ederek ücret artırılması kimseyi etkilemeyeceğini söylediler.


"Yurt dışına çıkış dünyada hiçbir ülkede ücretlendirilmiyor" diyen turist rehberi Emre Özkan ”Gürcüler gelirken de ödemiyor, giderken de ama biz ödüyoruz. Bunun 50 TL’ye çıkartılması özelikle yurt dışını görmek isteyen birçok öğrenci etkileyecektir. Zaten o çocuklar üç beş kuruş biriktirip buraya geliyor, kapıdan giriş için 50 TL ödemek zorunda kalacaklar,bu çok ciddi bir yanlış. Turizmde çok ciddi şekilde etkileyecektir. Bizim önerimiz böyle bir sistem komple kalkmalı, yurtdışına çıkıyor diye devlet vatandaşından ücret almamalı” dedi.



2019 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 800 bin kişi geçiş yaptı


öte yandan Sarp Sınır Kapısı’ndan 2019’un ilk yarısında 2 milyon 833 bin 168 kişi geçiş yaptı. Aynı dönemde araç geçiş sayısı ise 122 bin 899 giriş, 142 bin 664 çıkışla 265 bin 563 oldu. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise 232 bin 66 kişi giriş- çıkış yaparken, araç-giriş çıkış sayısı ise 18 bin 237 olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:39
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