Söylentiler ortalığı karıştırdı: İmran Han'a suikast!

Pakistan'da eski başbakan İmran Han'a yönelik bir suikast hazırlığı olduğu iddiası ülkeyi karıştırdı.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, kısa bir süre önce mecliste yapılan güvensizlik oylaması sonucunda görevi son bulan İmran Han'a karşı bir suikast planı olduğu iddia ediliyor.

Söz konusu iddia, İmran Han'ın Tahrik-i İnsaf Partisi (PTI) yetkililerini ve Pakistan güvenlik güçlerini de harekete geçirmiş durumda.

İslamabad polisinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, İmran Han'ın ziyaret ettiği bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırılacağı kaydedildi.

Öte yandan, PTI'nin gençlik yapılanması lideri ve İmran Han'ın yeğeni olan Hasan Niyazi de konuya dair sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Niyazi, "Liderimiz İmran Han'ın başına gelen her şey Pakistan'a saldırı olarak değerlendirilecektir ve tepkimiz de agresif olacaktır." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da geçtiğimiz aylarda yaşanan siyasi krizle beraber hükümet devrilmiş ve yeni bir hükümet kurulmuştu.

Ancak siyasi gerilim sona ermezken, tansiyon sokaklara da yansıdı.

Pakistan genelinde halen taraflar arasında gerginlik sürüyor. İmran Han da düzenlediği protesto gösterileriyle halen siyasi süreçte söz sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Mepa News