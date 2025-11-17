  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Söylediği kadar Fenerbahçeli değil mi? İrfan Can Kahveci'den olay hareket
Spor

Söylediği kadar Fenerbahçeli değil mi? İrfan Can Kahveci'den olay hareket

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Söylediği kadar Fenerbahçeli değil mi? İrfan Can Kahveci'den olay hareket

Kadro dışı kalan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile Instagram'da takipleşmesi büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kıyasıya liderlik yarışı sürerken, saha dışı bir gelişme gündemi altüst etti. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sosyal medyada şaşkınlık yaratan bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli orta sahası, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ile Instagram'da karşılıklı takipleşti.

"TRANSFER SİNYALİ Mİ?"

İrfan Can'ın U19 takımıyla antrenmanlara çıkarken bu hamleyi yapması, taraftarların gözünden kaçmadı. Özellikle Fenerbahçe taraftarları duruma sert tepki gösterirken, kısa süre içinde binlerce tweet atıldı.

Bazı taraftarlar durumu "saygısızlık" olarak nitelerken, sosyal medyada, "Galatasaray'a mı gidiyor? Bu açık açık transfer sinyali…" şeklinde mesajlar dolaştı.

BELİRSİZ GELECEK, TARTIŞMALI ADIM

Kadro dışı kaldıktan sonra geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci'nin böyle bir dönemde yaptığı takipleşme, derbi rekabetinin sıcaklığı da düşünüldüğünde gündemi daha da hareketlendirdi. İrfan'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyadaki tartışmalar sürüyor.

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: "Türklerle savaş" pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı
Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Spor

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

UEFA’dan Fenerbahçe ve Vikroria Plzen’e ceza
UEFA’dan Fenerbahçe ve Vikroria Plzen’e ceza

Spor

UEFA’dan Fenerbahçe ve Vikroria Plzen’e ceza

Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Spor

Lewandowski’den flaş açıklama! Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu

Fenerbahçe’nin yeni hamlesi ortalığı karıştırdı! Mainoo için flaş girişim!
Fenerbahçe’nin yeni hamlesi ortalığı karıştırdı! Mainoo için flaş girişim!

Spor

Fenerbahçe’nin yeni hamlesi ortalığı karıştırdı! Mainoo için flaş girişim!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Ekonomi

Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23