Soykırımcı Siyonistler için HÜDA-PAR’ın TBMM’ye verdiği önerge kabul edildi! Hangi parti karşı çıktı?

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 243 Filistinli öldü, 88 bin 33 kişi yaralandı.

İsrail'in soykırım saldırılarına Türk pasaportu da olan çifte vatandaşların da katıldıkları ortaya çıkmıştı.

Söz konusu gelişmeler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme geldi.

HÜDA PAR’DAN “İSRAİL’İN SOYKIRIMINA KATILAN ÇİFTE VATANDAŞLARIN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI" KANUN TEKLİFİ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM Genel Kurulu'na hitabında, Adalet Bakanlığında olan 'Soykırıma bulaşanlara dava açma yetkisinin' TBMM'ye de verilmesini istedi.

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Yapıcıoğlu, kanun teklifini, "Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dine ve millete mensup olursa olsun, soykırım suçu işleyen katillerin Türkiye'de yargılanıp cezalandırılmasını, çifte vatandaş olanlardan 'yurda dön' çağrısına uymayanların üç ay içerisinde vatandaşlıktan alınması ve mal varlıklarına el konulmasını öngörmektedir" diyerek özetledi.

ÖNERGE AK PARTİ'NİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

HÜDA PAR’ın, "Teklife göre; evrensellik ilkesinin, ilgili kanunda düzenleniş şekline göre bahsi edilen maddede sayılan suçların ülke dışında işlenmesi halinde, failin ve mağdurun vatandaşlığına bakılmadan, failin Türkiye'de bulunması da gerekmeden hakkında Türk kanunları uygulanabilecektir. Bu nedenle, belirtilen suçlar, yurt dışında bir yabancı tarafından yabancılara karşı işlenmiş olsa ve kendisi de yurt dışında bulunsa dahi, Türkiye'de cezai kovuşturmaya konu olabilecektir." kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi önergesi AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

KANUN TEKLİFİ TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK

Kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

CHP KARŞI ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yapıcıoğlu'nun konuşmasının ardından söz alarak, "Arkası önü belli olmayan haberler üzerinden burada konuşma yapmak doğru değil" açıklamasını yaptı.

CHP grubu önergeye 'hayır' oyu verdi.

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