Dünya

Eli kanlı Netanyahu ve destekçisi durmuyor: Gazze'deki vahşet yetmedi şimdi de idam kararı çıkarılıyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam cezası öngören yasa tasarısını destekledi. Meclis Ulusal Güvenlik Komitesi tasarıyı kabul ederek oylamaya açtı. Tartışmalı yasa, Filistinliyi öldüren İsraillileri kapsamayacak.

İsrail’de Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısı, Meclis Ulusal Güvenlik Komitesi’nde görüşüldü ve kabul edilerek Meclis’te oylanmasının önü açıldı. Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun desteğini açıkladığı tasarı, mahkemelerin takdir yetkisini sınırlayarak İsrail vatandaşını öldüren her Filistinli için ölüm cezası uygulanmasını öngörüyor.

FİLİSTİNLİ TUTUKLULARA İDAM CEZASI

Yerel basında çıkan habere göre, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını görüştü.

Komitede konuşan Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, önceki görüşmede Gazze'deki sağ İsrailli esirlere zarar verebileceği gerekçesiyle söz konusu tasarıya karşı olduğunu söyledi.

Hirsch, tüm sağ İsrailli esirlerin serbest bırakılması sebebiyle artık tasarıya destek verdiğini belirtti.

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun da Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren yasa tasarısını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan Komite, Filistinli tutuklulara idam cezasını içeren tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açtı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, partisinin sunduğu yasa tasarısının Komitede kabul edilmesine verdiği destekten dolayı Netanyahu'ya teşekkür etti.

İSRAİL VATANDAŞINI ÖLDÜREN HER FİLİSTİNLİ İÇİN İDAM KARARI

Ben-Gvir, mahkemelerin takdir yetkisinin olmaması ve İsrail vatandaşını öldüren her Filistinli için idam cezası verilmesi gerektiğini savundu.

Bu hafta Meclise gelmesi beklenen tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 ayrı oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

FİLİSTİNLİLERİ ÖLDÜREN İSRAİLLİLER YASADAN MUAF TUTULACAK

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinliyi öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.

