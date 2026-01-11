Soykırımcı İsrail’den Gazze’de 'ateşkes' İhaneti: Şehir havadan ve karadan ateş altında!

İşgalci İsrail rejimi, Gazze Şeridi’ndeki sivil halka yönelik sistematik saldırılarını hiçbir kural tanımaksızın sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın geçtiği bilgilere göre, Gazze’nin doğusundan güneyindeki Refah’a kadar uzanan geniş bir hat, işgal güçlerinin ağır bombardımanı altında. 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her fırsatta ihlal eden terör devleti, savaş uçakları ve topçu bataryalarıyla yerleşim yerlerini yerle bir ediyor. Gazze’nin kuzeyindeki binalar havaya uçurulurken, donanmaya ait gemiler kıyı şeridini mermi yağmuruna tutarak Filistin halkına nefes alacak alan bırakmıyor.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına hava, kara ve denizden yoğun saldırılarına devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait topçular Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki birçok bölgeyi bombalarken, güneyde ise Refah kentinin güneybatısındaki alanlara hava saldırıları düzenledi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde de İsrail’e ait savaş uçakları, Cibaliya’nın doğusu ile Beyt Lahiya’da hava saldırıları düzenledi ve bazı binaları havaya uçurdu. Söz konusu saldırılar topçu bombardımanıyla eş zamanlı yürütüldü.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze’nin kuzeyindeki kıyı bölgelerine çok sayıda top mermisi ateşledi.

İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik ihlallerini sürdürüyor.

