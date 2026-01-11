  • İSTANBUL
İran'da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı Bunlar daha iyi günleriniz! 'İslam Birliği'ni duyan İsrail titremeye başladı Suriyeli Tuğgeneral'in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit! Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü! Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!" 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Trump'tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!" Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de 'ateşkes' İhaneti: Şehir havadan ve karadan ateş altında!
Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'de 'ateşkes' İhaneti: Şehir havadan ve karadan ateş altında!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de 'ateşkes' İhaneti: Şehir havadan ve karadan ateş altında!

Katil İsrail ordusu; Gazze’yi kuzeyden güneye, denizden karaya bombalamaya devam ediyor. 10 Ekim 2025’te imzalanan ateşkesi kağıt üzerinde bırakan işgalci güçler; mülteci kamplarını, sivil binaları ve kıyı şeridini hedef alarak soykırım suçuna her gün yenisini ekliyor.

İşgalci İsrail rejimi, Gazze Şeridi’ndeki sivil halka yönelik sistematik saldırılarını hiçbir kural tanımaksızın sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın geçtiği bilgilere göre, Gazze’nin doğusundan güneyindeki Refah’a kadar uzanan geniş bir hat, işgal güçlerinin ağır bombardımanı altında. 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her fırsatta ihlal eden terör devleti, savaş uçakları ve topçu bataryalarıyla yerleşim yerlerini yerle bir ediyor. Gazze’nin kuzeyindeki binalar havaya uçurulurken, donanmaya ait gemiler kıyı şeridini mermi yağmuruna tutarak Filistin halkına nefes alacak alan bırakmıyor.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına hava, kara ve denizden yoğun saldırılarına devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait topçular Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze’nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki birçok bölgeyi bombalarken, güneyde ise Refah kentinin güneybatısındaki alanlara hava saldırıları düzenledi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde de İsrail’e ait savaş uçakları, Cibaliya’nın doğusu ile Beyt Lahiya’da hava saldırıları düzenledi ve bazı binaları havaya uçurdu. Söz konusu saldırılar topçu bombardımanıyla eş zamanlı yürütüldü.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze’nin kuzeyindeki kıyı bölgelerine çok sayıda top mermisi ateşledi.

İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik ihlallerini sürdürüyor.

