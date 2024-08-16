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Dünya Soykırım sürüyor! İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi protesto etti: Milyar dolarlık silah satışına onay
Dünya

Soykırım sürüyor! İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi protesto etti: Milyar dolarlık silah satışına onay

Yeniakit Publisher
2024-08-16 18:30:00 - 2024-08-16 23:53:04
Soykırım sürüyor! İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi protesto etti: Milyar dolarlık silah satışına onay

İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi şok etti! İngiltere'nin Siyonist İsrail'e silah ihracatını protesto etti.

Doğu Kudüs'teki İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup İsrailli ve yabancı aktivist, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını protesto ederek "Soykırımı silahlandırmayı bırak" yazılı pankart açtı. Protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve İsrail'e silah satışına son vermesi" talebinde bulundu.

Yazılı pankart açan protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve Tel Aviv'e silah satışına son verilmesini istiyor

 

3
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Yorumlar

76

ssanki ingiliz krallok charles alçağı yönetiminin umurundada hiç duyduzmu ingiliz charles beginkam sarayı alçakları israil filistin arasında iki devletli çözüm olsun israil uymazsasilah vermeyeceğiz dendimiyok bütün mesele ingiliz charles ingiliz kraliyet ailesi onlarında arkasında siyonist ve evanjelist alçaklar

76

evanjelist ve siyonistler dünyada ele geçirmediği hiçbir ülke yoktur iranda bile bunlar var derin devlet olarak hemde tek bir tane değil parçaparça
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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