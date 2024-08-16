Soykırım sürüyor! İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi protesto etti: Milyar dolarlık silah satışına onay
İsrailli ve yabancı aktivistler İngiltere'yi şok etti! İngiltere'nin Siyonist İsrail'e silah ihracatını protesto etti.
Doğu Kudüs'teki İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup İsrailli ve yabancı aktivist, İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını protesto ederek "Soykırımı silahlandırmayı bırak" yazılı pankart açtı. Protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve İsrail'e silah satışına son vermesi" talebinde bulundu.
Yazılı pankart açan protestocular, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve Tel Aviv'e silah satışına son verilmesini istiyor