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Gündem 'Soykırım' skandalı sonrası İncirlik Üssü'ndeki ABD bayrakları indirilecek mi?
Gündem

'Soykırım' skandalı sonrası İncirlik Üssü'ndeki ABD bayrakları indirilecek mi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 'soykırım' açıklaması sonrası 'İncirlik' ile ilgili Türkiye'nin bazı tasarruflarda bulunması ihtimali bir kez daha gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 09:48:00 -
'Soykırım' skandalı sonrası İncirlik Üssü'ndeki ABD bayrakları indirilecek mi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'teki Ermeni olaylarıyla ilgili “soykırım" ifadesinin kullanması sonrası Türkiye’nin buna karşı ne tür adımlar atabileceği tartışması başlattı. Adana İncirlik Üssü ile ilgili Türkiye’nin bazı tasarruflarda bulunması ihtimali bir kez daha gündeme taşındı.

Bayraklar indirilecek mi?

İncirlik Üssü’nü tartışmaya açan benzer bir gerilim, 1974’te yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında yaşanmıştı. ABD, Şubat 1975’te Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaya başlamış, Türkiye ise yanıt olarak ABD üsleriyle ilgili ikili anlaşmaların uygulanmasını tek taraflı durdurmuştu. ABD'ye ait Türkiye'deki 21 üs ve tesis askıya alınarak üslere ABD bayrağı yerine Türk bayrağı çekilmişti.

ABD basınında yapılan yorumlarda, üssün tamamen kapanmasının gündeme gelmesi için NATO’dan çıkmanın da göze alınması gerektiği ve bu sebeple ancak kısıtlamanın gündeme getirilebileceği ifade ediliyor.

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Yorumlar

1905

abd basını diyorki eğer böyle eylemde bulunursa natodan çıkmayı gözden geçirin diyor aba altından sopayı gösteriyorlar bak bak bize natonun ne faydası var ki bence kârından çok zararı var zaten dediler ya sözde müttefik bizde diyoruz ki sözde müttefiksiniz düşman olduğunuz ortada son yaptıkları ortada soykırım bunu kendileri çok fazlasıyla yaptılar
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okuyucu

bir gözdağı olsun,kapatalım şurayı...
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