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Şoygu açık açık tehdit etti! Sonuçları olacak

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ayrılma kararıyla Avrupa'ya füze konuşlandırılması halinde bunun sonuçları olacağını söyledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:32
Şoygu açık açık tehdit etti! Sonuçları olacak

Şoygu, Yunan mevkidaşı Panos Kammenos ile görüşmesi öncesinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan ayrılma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin bu kararına Avrupa'nın tepkisini merak ettiklerini belirten Şoygu, "Avrupa'nın orta menzilli füzeleri konuşlandırması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçları bilmesini ve anlamasını istiyorum." dedi.

Şoygu, Avrupa'ya orta menzilli füzeleri yerleştirme hususunun Avrupa Birliği (AB) ve NATO çerçevesinde geniş şekilde tartışılması önerisinde bulundu.

1987'DE WASHINGTON'DA İMZALANMIŞTI

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik en önemli adımlardan biri olarak değerlendirilen anlaşmayı feshedeceğini açıklaması dünyada kaygı ile karşılanmıştı.

Trump, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:32
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