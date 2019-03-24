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Soydan’dan işten çıkarma iddialarına yanıt

Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı SerdarSoydan, göreve gelmesi halinde bazı belediye çalışanlarının işten çıkarılacağınayönelik kara propagandaların bilinçli olarak ortaya atıldığını belirterek, "Alın teridöken işçiyi işinden etmek bize yakışmaz.

24 Mart 2019 Pazar 13:00
Soydan’dan işten çıkarma iddialarına yanıt

Cumhur İttifakı MHP Mezitli Belediye Başkan Adayı SerdarSoydan, göreve gelmesi halinde bazı belediye çalışanlarının işten çıkarılacağınayönelik kara propagandaların bilinçli olarak ortaya atıldığını belirterek, "Alın teridöken işçiyi işinden etmek bize yakışmaz. Kimseyi işten çıkarmayacağız. Seçimikaybedeceklerini anlayanlar yalan söyleyerek Mezitli’ye ihanet etmeye devamediyor” dedi.


Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Soydan, hakkındaki iddialara yanıtverdi. Kara propaganda yapıldığını kaydeden Soydan,“Göreve gelmemdurumunda işçi çıkaracağım iddia ediliyor. Emek verip, alın teri döken herkesbelediyemizde işinin başında olacak. Çalışan bir kişiyi dahi iştençıkarmayacağım. Seçim günü yaklaşıp zaman daraldıkça bu tarz söylemleripanikle arttırıyorlar. Herkesin içi rahat olsun. Bu bir seçim vaadi değil, SerdarSoydan sözüdür” ifadelerini kullandı.


"Adam kayırmaya son vereceğiz"


Kendi dönemlerinde Mezitli Belediyesi’nde liyakatin ön planda olacağınıvurgulayan Soydan, "Biz sözümüzü yemeyiz. Çok açık ve net söylüyorum. Alın teridöküp, rızkını kazanan belediyenin her bir çalışanı işine devam edecek. Adamkayırma artık son bulacak. Bir kenti yönetecekseniz, herkesi kucaklamalı, nefretdilinden, ırkçı söylemlerden uzak durmalısınız. İnsanları korkutarak hiçbir yerevarılamayacağını 31 Mart gecesi göreceksiniz. Bizim dilimiz sevgi dilidir.Kavgayla, provokasyonla, kaosla işimiz olmaz. Korku dağları sardıkça,Mezitli’deki hemşerilerimin rüzgarını arkamıza aldıkça hırçınlaşan bir grupgörüyorum. Hepsi adına çok üzülüyorum. Oysa medeni bir şekilde mücadeleederlerse onlar da benim gibi gülümseyerek yoluna devam edebilir” diye konuştu.


"Projeleri yok, iftiraları çok"


Yapılan bu provokatif söylemlerin öncelikle Mezitli’ye ardından da şahsına dairbüyük bir haksızlık olduğunu dile getiren Soydan, şöyle devam etti; "Mezitli’nin 21.yüzyıla yakışır bir kent olması için elini taşın altına koymayanlar, bugün dedikoduyoluyla iftira atmaya devam ediyor.Oysa yalan ve iftira ile siyasetyapılmayacağını bunca yıldır öğrenmiş olmaları gerekiyor. Bizlere çamur atmayakalkanlar, vatandaşa hizmet etmek, proje üretmek için emek harcasınlar. Bizçıktığımız bu demokrasi yolunda alnımızın akıyla seçim yarışını bitireceğiz.Gittiğimiz her yerde de Mezitli’ye neler katacağımızı anlatmayı sürdüreceğiz.Millet kararını 31 Mart’ta verecek. Biz karanlıkta değiliz. İnsanların gözlerindeki,yüreklerindeki ışıkla aydınlanıyoruz. Bizim tertemiz bir sayfamız var. Vatandaşımıztaktir ederse Mezitli’yi ilmek ilmek işleyip hak ettiği yere kavuşturmak için sözverdik. Sözümüzden de dönmeyeceğimizi herkes bilir. Bazılarının anlatacakprojeleri yok ama atacakları iftira çok."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:00
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