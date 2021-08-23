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Soyadı gibi Elibol: Birikimini afetzedelere bağışladı!
Yerel Soyadı gibi Elibol: Birikimini afetzedelere bağışladı!
Yerel

Soyadı gibi Elibol: Birikimini afetzedelere bağışladı!

Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşayan Pakize Elibol AFAD tarafından Türkiye'nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenler için başlatılan 'Ben de varım' kampanyasına yıllardır biriktirdiği 10 bin TL'yi bağışladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 19:39:00 -
Soyadı gibi Elibol: Birikimini afetzedelere bağışladı!

Türkiye’nin farklı illerindeki orman yangınları ve selden zarar görenlere yardımcı olmak isteyen vatandaşların talebi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, "Ben de varım" kampanyası başlatılmıştı. Afetzedelere ulaşmak amacıyla başlatılan kampanyaya Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş destek verirken, Düzce’nin Çilimli ilçesinde de kampanyaya katılım sağlandı. Yıllardır birikim yapan Pakize Elibol, Çilimli Kaymakamlığı’na giderek Kaymakam Onur Şan ile görüşmek istediğini belirtti. Kaymakam Şan ile görüşmesini gerçekleştiren yaşlı kadın, yıllardır biriktirdiği 10 bin TL’sini afetzedelere ulaştırmak için kaymakamlığa bağışladı.

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