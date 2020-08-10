Soya sosu ile hangi yemekler yapılır? Soya sosu nasıl kullanılır?

Soya sosu Asya mutfaklarının olmazsa olmaz malzemelerinden. Hem pişirme aşamasında hem de servis aşamasında kullanılabilen soya sosu ile hangi yemekler yapılır? Soya sosuna yakışacak tarifler haberimizde.

Soya Sosu Nedir?

Soya sosu, geleneksel olarak soya fasulyesi ve buğdayın fermente edilmesiyle üretilen tuzlu bir sıvı sostur.

3.000 yıldan fazla bir süredir kökeninin “chiang” adlı bir Çin ürünü olduğu düşünülmektedir. Benzer ürünler Japonya, Kore, Endonezya ve Güneydoğu Asya'da da geliştirilmiştir.

İlk olarak 1600'lerde Hollanda ve Japonya arasındaki ticaretler ile Avrupa'ya gelmiştir.

“Soya” kelimesi, soya sosu için kullanılan Japonca bir kelime olan “shoyu” kelimesinden gelir. Aslında, soyanın ismi de soya sosundan ortaya çıkmıştır

Soya sosu nasıl kullanılır?

Soya sosu çok farklı şekillerde üretilebilir. Bu da lezzet ve dokuda olduğu gibi sağlık risklerinde de önemli değişikliklere neden olabilir.

Soya sosu, fermente soya fasulyesi ve buğdaydan yapılan çok lezzetli bir bileşendir.

Çin menşelidir ve 1,000 yıldan fazla bir süredir yemek yapımında kullanılmaktadır.

Bugünlerde dünyanın en çok bilinen soya ürünlerinden biridir. Birçok Asya ülkesinde temel bir bileşen olup dünyanın geri kalanında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Üretilme şekli önemli ölçüde değişebilir. Bu da lezzet ve dokuda olduğu gibi sağlık risklerinde de önemli değişikliklere neden olabilir.

Soya sosu ile salata sosu

Taze salatalar için salata sosunun bir parçası olan soya sosu için tek bir reçete yoktur. Genel kural olarak, her yemek kaşığı yağ için bir çorba kaşığı soya sosu ekleyerek tuz ve sirkeden vazgeçebilirsiniz. Limon suyu veya taze otlar gibi diğer baharat çeşitleri her zaman uygundur. Sadece biraz deneme yapın. Söz veriyoruz: zamanla daha cesur olacaksınız.

Soya sosu ile glaze etme yöntemi

Fırındaki kızartma, çıtır ve lezzetli görünmeli ve iştah açıcı bir ışıltıya sahip olmalıdır. Ete, pişme süresinin bitmesinden kısa bir süre önce soya sosu ve biraz ballı karışım sürün ve birkaç dakika daha fırında tutun. Alternatif olarak, tatlı-baharatlı tadıyla bilinen ve sevilen Kikkoman pirinç için soya sosumuzu deneyin.

Soya Soslu Tavuklu Krep Tarifi

1 kg. kalça tavuk eti

2 adet kırmızı biber

2 adet çarliston biber

1 adet kabak

3 diş sarmısak

2 YK soya sosu

Tuz, pul biber ve kekik

Krep İçin;

2 SB süt

2 SB un

4 adet yumurta

Tuz

Beşamel sos için:

2 YK tereyağı

2 YK un

2, 5 SB süt

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tavuk etini, biberleri ve kabağı uzun ince şeritler halinde kesiyoruz. Tavukları teflon bir tavada, suyunu çekip yağını bırakana dek soteliyoruz. Bir kevgirle tavukları başka bir kaba alıp tavada kalan yağda sebzeleri ve sarımsağı, sebzelerle hafif ölene kadar soteliyoruz. Tavukları, tuzu, baharatları ve soya sosunu ekliyoruz. Bir iki kez karıştırıp ocaktan alıyoruz.

Bir tencerede tereyağını eritiyoruz. Unu koyup kavuruyoruz. Sütünü ilave edip kaynayana dek karıştırıyoruz. Sos kıvamını aldıktan sonra tuzunu ve karabiberini koyup ocaktan alıyoruz. Pürüzsüz bir sos için tel süzgeçten geçirebilirsiniz.

Krep karışımından, hafifçe yağlayıp ısıttığımız krep tavasına kepçeyle döküyoruz. Krepleri çevirerek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz krepleri üst üste diziyoruz.

Pişirme işlemi bittikten sonra krepleri teker teker alıp, içine önce iki çorba kaşığı beşamel sostan, sonra da sebzeli harcdan koyup kenarlarını içe katlayarak tepsiye çeviriyoruz. Üzerlerine kalan beşamel sosu ve rendelenmiş kaşar peyniri serpip 200℃ ısıtılmış fırında üzerleri kızarana dek pişiriyoruz.

Dilerseniz krepleri rulo halinde de yapabilirsiniz.