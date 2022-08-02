Soya fasulyesi dibi gördü!

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören kontratları, ABD Tarım Bakanlığı'nın hasat kalitesinde hafif iyileşmeye işaret eden raporunun ardından bugün kayıplarını artırarak neredeyse bir haftanın dip seviyesini gördü.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından haftalık olarak yayımlanan ve hasat kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulan raporda soya fasulyesi hasadı için değerlendirme yükseltilirken, mısır hasadı için değişikliğe gidilmedi. Hem soya fasulyesi hem de mısır hasadı için değerlendirmeler analist beklentilerinin üzerinde kaldı.

Buğday ve mısır fiyatları Ukrayna'dan deniz yoluyla tahıl ihracatının yeniden başlamasıyla küresel arza dair beklentilerin iyileşmesinin ardından yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 0.5 azalarak 13.99 dolar/bushel, yani 514 dolar/ton seviyesine geriledi ve 27 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeden işlem gördü.

Buğday yüzde 1.5 gerileyerek 7.88 dolar/bushel yani 289.5 dolar/ton seviyesine düştü.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana Karadeniz üzerinden tahıl taşıyan ilk gemi dün sabah Odesa limanından Lübnan'a doğru hareket etmişti.

Londra'nın deniz sigortacılık piyasası işletmecisi Lloyd's, tahıl koridoru anlaşması kapsamında boş gemilerin Ukrayna limanlarına girebilmesi ve yük alabilmesi için gereken prosedürler üzerindeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtti.

Mısır yüzde 1.1 değer kaybederek 6.03 dolar/bushel yani 237.4 dolar/ton seviyesine geriledi.