Soy ismini taşımayı beceremeyen AK Partili Tuğrul Türkeş yine kafa çıkardı! Hadi oradan, hadi oradan

AK Parti Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, cezaevinde ziyaret ettiği Gezi Parkı sanıkları hakkında, "Bende bir örgüt intibası vermiyor" ifadesini kullandı.

Soy ismini taşımayı beceremeyen Türkeş, geçtiğimiz aylarda Gezi davası kapsamında cezaevinde olan Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’i ziyaret etmişti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuşarak, tıynetinin gereğini de yerine getiren Türkeş, ziyaret sırasında izlenimlerini şu şekilde aktardı: "Moralli buldum. Kendileriyle aynı siyasi görüşe sahip olmayan birinin bu işe ilgi gösteriyor olmasından memnunlar. Son bir hafta içinde Adalet Bakanlığı ile bir iletişimsizlik yaşanmış ve bu gecikmeye hayret etmişler."

Osman Kavala’nın izlenimlerine de değinen Türkeş, "Çok dingin. Bu kadar süredir boşuna tutuklu kalan birinin bakış açısını değerlendirdiğimde, eğitimli olmanın farkını görüyorum. Medeni, aklı başında ve dingin bir insan. İnancı yükselmiş bir şahsiyet gözlemledim. Tayfun Kahraman’ın da genç olduğunu bilmiyordum. Aileleri de aklı başında davranıyor, bir örgüt intibası vermiyorlar" diyerek duygu sömürüsü yaptı.

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