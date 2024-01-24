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Yerel Şovu bırak İstanbul'a bak Ekrem!
Yerel

Şovu bırak İstanbul'a bak Ekrem!

Yeniakit Publisher
2024-01-24 20:47:00 -
Şovu bırak İstanbul'a bak Ekrem!

Seçimlere az bir zaman kala unuttuğu İstanbul'a yeniden dönen İmamoğlu, vatandaşlara sunamadığı hizmet nedeniyle eleştiriliyor. İstanbul’da sağanak yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken kentte trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartıyor.  İmamoğlu metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de özellikle iş saatlerinde insan trafiğine mahkum etti.

Trafik durma noktasına geldi

İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Avcılar ile Beylikdüzü arasında her iki yönde de trafik yoğun seyrediyor. Basın Ekspres Caddesi Başakşehir yönünde ve Mahmutbey Gişeler'de araçlar güçlükle ilerliyor. Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe'de, Şile Otoyolu'nda Üsküdar ile Ümraniye arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ve Acıbadem ayrımında araç yoğunluğu görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ümraniye'den itibaren sürücüler trafikte yavaş ilerliyor.
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Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşırken Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

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