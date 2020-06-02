'Şovmen' Muharrem ortada kaldı... Halk TV'den ağır darbe

Konuk olarak katıldığı bir televizyon kanalındaki program sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine, yaygara kopartarak canlı yayını terk eden CHP'li Muharrem İnce’ye Halk TV'den beklenmedik darbe geldi.

CHP'nin yayın organı İnce'nin televizyon şovunu YouTube sayfasından sildi.

Bu durum 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen genel seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin canlı yayında yaptığı şovun partisi tarafından da kabul görmediği yorumlarına neden oldu.