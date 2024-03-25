Ne diyon la sen .. Şovmen Ekrem’in belediyeciliğe kazandırdığı yeni kavramlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Temel atmama Töreni”..

“Yapım çalışmasına başlama Töreni” ..

Ve şimdi de “çözüm üretme”.

Ne diyon la sen ..

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“Temel atmama” ne demek?

“Yapım çalışmasına başlama” ne demek?

“Çözüm üretme” ne demek?

Bilimsel keşifte mi bulundun?

Kansere çare mi buldun.

Maalesef ki maalesef…

Şovmen Ekrem İmamoğlu‘yla birlikte, siyaset literatürüne yeni giren tanımlar bunlar.

Ak Parti döneminde neler yaşanıyordu, şimdi neler yaşanıyor?

Ak Parti döneminde projesi hazırlanan, finansı hazırlanan “biyolojik arıtma tesisi”, belediye Başkanlığı el değiştirince, Ekrem İmamoğlu ile birlikte “böyle bir şeye ihtiyaç yok” denilerek iptal ediliyor.

Haydi iptal edilmesini de bir anlığına kabul edelim..

Bilimsel olarak da yanlış, siyasi olarak da yanlış, şehircilik açısından da yanlış ama..

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