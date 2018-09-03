Şova soyundu! Casus Papaz Brunson'ın evinde dikkat çeken detay

İzmir'in Konak ilçesinde ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Brunson'un evinin balkonuna Türk bayrağı astığı görüldü.

CASUS PAPAZ'DAN BAYRAK ŞOVU

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya casusluk yaptığı ve suç işlediği iddialarıyla 35 yıl hapsi istenen ve İzmir'in Konak ilçesinde ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un evinin balkonuna Türk bayrağı astığı görüldü. Göz boyama çabası içine giren Brunson bu hareketliyle adeta bir şova imza attı.

ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize sebep olan Brunson, sağlık sorunları sebebiyle cezasını evde çekmeye devam ediyor.