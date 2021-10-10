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Siyaset Şova gittiği nasıl da belli oluyor! Kılıçdaroğlu vatandaşın derdine gülerken yakalandı
Siyaset

Şova gittiği nasıl da belli oluyor! Kılıçdaroğlu vatandaşın derdine gülerken yakalandı

Bir vatandaşın sözde derdini dinleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini tutamayarak güldüğü anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Her fırsatta halkın sorunlarıyla dertlendiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüntüleri "Şova gittiği nasıl da belli oluyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 15:53:00 - 2021-10-10 16:01:50

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vatandaşın sözde derdini dinlediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde 28 yaşında ve yoksul olduğunu, çöpleri karıştırarak para kazandığını söyleyen bir şahsı dinleyen Kılıçdaroğlu'nun kendini tutamayarak güldüğü, daha sonra ise gülmeyi keserek durumu toparlamaya çalıştığı görüldü. 

İnsanların arasına karışarak duyar kasan ve şov yapan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüntüleri büyük tepki toplarken, "Şova gittiği nasıl da belli oluyor" yorumlarına sebep oldu.

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