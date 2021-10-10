Şova gittiği nasıl da belli oluyor! Kılıçdaroğlu vatandaşın derdine gülerken yakalandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vatandaşın sözde derdini dinlediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde 28 yaşında ve yoksul olduğunu, çöpleri karıştırarak para kazandığını söyleyen bir şahsı dinleyen Kılıçdaroğlu'nun kendini tutamayarak güldüğü, daha sonra ise gülmeyi keserek durumu toparlamaya çalıştığı görüldü.

İnsanların arasına karışarak duyar kasan ve şov yapan Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüntüleri büyük tepki toplarken, "Şova gittiği nasıl da belli oluyor" yorumlarına sebep oldu.