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Ekonomi Sosyetenin ünlü marketi iflas etmek üzere! Mahkeme kararı verdi
Ekonomi

Sosyetenin ünlü marketi iflas etmek üzere! Mahkeme kararı verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-30 15:43:00 -
Sosyetenin ünlü marketi iflas etmek üzere! Mahkeme kararı verdi

Konkordato ve iflas haberleri son dönemde artarken bu kez sosyetenin ünlü manavı olarak gösterilen Kolaylar Tarım Ürünleri'nden kötü haber geldi.

Kolaylar Tarım Ürünleri iflasın eşiğine geldi ve mahkemeden geçici mühlet aldı. Şirketin mali durumu, bağımsız komiser heyeti tarafından incelenecek. Ön inceleme duruşması 13 Ağustos 2024'te yapılacak.

Bebek'te faaliyet gösteren Kolaylar Tarım iflasın eşiğine geldi. Market-manav Bebek'te sosyetenin manavı olarak biliniyor.

Şirket, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak geçici mühlet talebinde bulundu. Mahkeme, 13 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verdi.

 

Marketin iflas riski ürüyor

Kolaylar Tarım Ürünleri, geçici mühlet süresince faaliyetlerine devam edecek. Ancak şirketin mali durumunun düzelip düzelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Konkordato süreci, şirketin iflas riskini azaltmak için son bir şans olarak görülüyor.
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