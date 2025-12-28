  • İSTANBUL
Gündem Sosyete ve İş Dünyasında "Naylon Fatura" Şoku: Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili hakkında ağır suçlama!
Sosyete ve İş Dünyasında "Naylon Fatura" Şoku: Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili hakkında ağır suçlama!

Uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelen Ela Rümeysa Cebeci’nin itiraflarının ardından, oklar ünlü iş insanı Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili’ye çevrildi. Bilgili hakkında, "organize vergi kaçakçılığı" ve "naylon fatura" iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci’nin, ifadesinde Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili ile birlikte olduğunu öne sürmesi magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Ancak bu itirafın yankıları sürerken, Bilgili bu kez çok daha ağır bir suçlamayla adliye koridorlarına taşındı.

 

"Holdingin İçi Boşaltılıyor" İddiası

Emekli astsubay Ali Aksoy tarafından savcılığa sunulan dilekçe, Bilgili Holding bünyesinde "organize bir vergi kaçırma çarkı" kurulduğunu iddia ediyor. Suç duyurusunda yer alan iddialara göre; holding çatısı altındaki şirketler, gerçekte hiçbir mal veya hizmet alımı yapmadıkları halde, çalışanlar veya yöneticiler adına kurulan paravan şirketlerle karşılıklı naylon fatura kesti.

 

Paralar "Aile Hesabına" mı Gidiyor?

Şikayet dilekçesindeki en çarpıcı detay ise paranın izlediği yol oldu. İddiaya göre, sahte faturalar aracılığıyla şirket kasasından "gider" adı altında çıkarılan devasa tutarlar, vergi matrahını düşürmek için kullanıldı. Kayıt üzerinde ödeme yapılmış gibi gösterilen bu paraların, farklı hesaplar üzerinden dolaştırılarak Serdar Bilgili’nin ablası Sevil Bilgili’nin hesaplarında toplandığı öne sürüldü.

 Ağır Suçlamalar Masada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilen suç duyurusunda Serdar Bilgili ve yönetim hakkında şu suçlamalar yer alıyor:

  • Sahte fatura düzenleme ve kullanma,
  • Gerçeğe aykırı muhasebe kaydı tutma,
  • Usulsüz para transferleri yoluyla vergi kaçırma,
  • Şirket varlıklarını aile bireylerine aktararak "içini boşaltma". Yargıya taşınan bu ağır iddiaların ardından, gözler Bilgili Holding kanadından gelecek açıklamaya ve savcılığın başlatacağı incelemeye çevrildi.

Yargıya taşınan bu ağır iddiaların ardından, gözler Bilgili Holding kanadından gelecek açıklamaya ve savcılığın başlatacağı incelemeye çevrildi.

