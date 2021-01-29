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Gündem Sosyete kasabı Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi
Gündem

Sosyete kasabı Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe, Duabi'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşterilerinin ısrarla sorduğu, "Karabağ kimindir?" sorusuna duyarsız kalıp yanıt vermedi. Nusret'in bu tavrı sosyal medyada çok sayıda tepki aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 07:13:00 - 2021-01-29 10:58:45

Sosyal medyada 33 milyondan fazla takipçisi bulunan Nusret Gökçe yaptıkları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Gökçe'nin, Dubai'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşteriler bir video çekti.

"Karabağ kimindir?" sorusuna yanıt veremedi

Azerbaycanlı müşteriler videoda Nusret Gökçe'ye ısrarla, "Karabağ kimdir?" sorusunu yöneltti. Bu soruya duyarsız kalan Gökçe, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

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Yorumlar

Mustafa Yılmaz

Siyasetcilerin işini başka dallarda uğraşan meşhur ve başarılı insanları bulaştırmak hiç güzel değil, bırakın bu insanları kendi işlerini yapsın
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