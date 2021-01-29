Sosyete kasabı Nusret, "Karabağ Azerbaycan'dır" diyemedi
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe, Duabi'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşterilerinin ısrarla sorduğu, "Karabağ kimindir?" sorusuna duyarsız kalıp yanıt vermedi. Nusret'in bu tavrı sosyal medyada çok sayıda tepki aldı.
Sosyal medyada 33 milyondan fazla takipçisi bulunan Nusret Gökçe yaptıkları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Gökçe'nin, Dubai'deki restoranına gelen Azerbaycanlı müşteriler bir video çekti.
"Karabağ kimindir?" sorusuna yanıt veremedi
Azerbaycanlı müşteriler videoda Nusret Gökçe'ye ısrarla, "Karabağ kimdir?" sorusunu yöneltti. Bu soruya duyarsız kalan Gökçe, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.