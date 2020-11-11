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Ekonomi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma vakfı kira yardımına kimler başvurabilir?
Ekonomi

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma vakfı kira yardımına kimler başvurabilir?

Devlet tarafından kirasını ödeyemeyen vatandaşlara 960 TL’ye kadar kira yardımı yapılıyor. Başvurular ise e-devlet sistemi üzerinden alınıyor. Peki ama kira yardımına kimler başvuruda bulunabilir? Kimler kira yardımından faydalanabiliyor? İşte gereken şartlar...

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:13:00 -
Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma vakfı kira yardımına kimler başvurabilir?

Kira yardımı ile ilgili milyonlarca insan tarafından araştırmalar sürüyor. Kira yardımı aramaları özellikle korona virüs etkilerini gösterdiği dönemde oldukça arttı. Bu süreçte ekonomisi etkilenen aileler kira borçlarını ödemekte zorlandı. Kaymakamlıklar bünyesi altında Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma vakfına müracaatta bulunan gerçek ihtiyaç sahiplerine de kira ve barınma yardımı ödemeleri de yapılmaktadır.

Kira yardımına kimler başvurabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında bir ve ikinci fazın sonrasında 3. Faz korona virüs pandemi sosyal destek yardımları olarak 1000TL nakit yardımları ihtiyaç sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Öte yandan devlet 2020yılı kira yardımlarına iki kategoride devam ediyor. Kentsel dönüşüm sebebiyle kira ücreti ödemesi Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından takibi sağlanırken maddi durumu el verişsiz olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kira yardımı ise Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler tarafından ödeniyor.

Kira yardımına nasıl başvurulur?

Vatandaşlar kira yardımı başvurularını şahsen yapacaklar. Başvuru işlemleri sırasında vatandaşların dilekçe doldurması ve kendilerine ilişkin talep edilen bilgilerin kurumlara iletilmesi gerekiyor. Kira yardımı başvuruları için kaymakamlığınızda bulunan sosyal yardımlaşma vakıflarına başvurularınızı yapabilirsiniz.

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