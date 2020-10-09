Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Seçim döneminde sosyal yardımları 5 kat artırma vaadi veren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, muhtaç vatandaşlara verilen sosyal yardım kartlarını iptal etmeye başladı. İBB'den senelerdir sorunsuz şekilde yardım alan vatandaşlar, son 1 haftada İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan gelen 'sosyal yardım talebiniz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajları ile hayrete düştü.

Sosyal Yardım parası kesilenlerden biri olan gazi Yahya Tezgelen, İBB'ye tepki göstererek "15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralandım. İBB, şehit ailelerini ve maddi durumu kötü olan gazileri sosyal yardım yapılanlar kapsamına aldı. Ne benim ne de şehit ailelerinin bir başvurusu olmadan bunu yaptılar. 4 yıl boyunca 200 TL para veriliyordu. Ancak Eylül ve Ekim'de sosyal yardımdan gelen para kesildi. Pazartesi gününden beri ise gerek şehit ailelerine gerekse gazilere sosyal hizmetlerden 'başvurunuz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajı geliyor. Hiç mi utanmadılar. Hani gazilerin, şehitlerin haklarını savunuyorlardı?" ifadelerini kullandı.

Sinan Ünlü adlı bir vatandaş, "Bugün atalarımız İstanbul'u kurtarmış. Ama siz yüzde 80 engelli bir İstanbullu'yu kurtaramadınız" ifadelerinde bulundu.

Sinan Toprak isimli bir vatandaş ise, "Annem 86 yaşında alzheimer hastası. Ben de engelliyim. Neden bizim market yardımımızı kestiniz" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.

İBB parayı bakın nereye akıtıyor!

Öte yandan, CHP'li İBB, içlerinde Füsun Demirel, Rutkay Aziz gibi yandaşların da bulunduğu tiyatrocuları, “Sahnede Bir Hayat” projesi ile sahneye çıkarıyor. Tiyatrocular, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda her akşam başka bir gösterimle sahnede olacak. Sahneye çıkacak isimlerin arasında "Gerilla annesini oynamak isterim" diyen Füsun Demirel, Türkiye aleyhinde politikalar yürüten Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) methiyeler dizen Rutkay Aziz gibi yandaşlar da bulunuyor.

İBB'nin, sözde pandemiden en çok etkilenen sanat dallarından olan tiyatrolar ile dayanışma içerisinde olmak için başlattığı “Sahnede Bir Hayat” serisinin tüm bilet gelirleri, içlerinde yandaşların da bulunduğu tiyatrocuların olacak.

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li İBB'nin diğer yandan yandaşların cebini doldurmasına ise tepki yağıyor.