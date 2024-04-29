Sosyal tesisler meyhane gibi! CHP’li belediyeler ayyaşların emrinde

Buğra Kardan İstanbul

HABER MERKEZİ

Gazetemiz akit’in, Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı orduevlerinde içki satışının devam ettiğini belgeleyen haberleri gündemdeki yerini korurken, CHP’li belediyelerin de benzer uygulamalara imza attığı ortaya çıktı. Kayseri ve Konya’da bir tane içkili mekan olmamasından şikayet eden CHP Lideri Özgür Özel’e bağlı olan ve küçük çocukların da kullandığı CHP’li belediyelere ait sosyal tesislerde, sabah kahvaltısının ardından alkollü içecek satışlarının başladığı belirlendi.

Sarhoşlar belediyesi

akit’in “Peygamber Ocağı” TSK’ya ait ordu ve subay evlerinde içki satılmasına yönelik haberleri gündeme bomba gibi düşerken, CHP’li belediyelerin de milletin helal vergilerinden elde edilen bütçeyi alkole yatırdığı ortaya çıktı. Yerel seçimler öncesi Kayseri ve Konya’da bir tane içkili mekan olmamasından yakınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sorumluluğundaki belediyelere ait sosyal tesislerde Allah’ın haram kıldığı içkinin su gibi aktığı öğrenildi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dönemin İBB Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul’daki tüm sosyal tesislere getirdiği alkollü içecek yasağını 2021 yılında delerken, İzmir’den Aydına, Antalya’dan Ankara’ya kadar çok sayıda CHP’li belediyenin içki satışı yaptığı belirlendi.

Kahvaltıdan sonra içki servisi

Müslümanların oylarıyla seçilen ve devletin gençleri alkol düşkünlüğünden korumakla yükümlü olduğu halde küçük çocukların kullandığı kamu kurumu hüviyetindeki sosyal tesislerde rakı, bira, viski ile şarabın olduğu alkollü içecekleri satan CHP’li belediyelerden bazıları şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkanlığında sık sık alkol tüketirken görüntülenen CHP’li Hasan Akgün’ün yaptığı Büyükçekmece Belediyesine ait Celaliye Sosyal Tesisleri’nde Duble rakı 160 TL, bira 90 TL’den satılıyor. Alkol servisinin kahvaltıdan sonra başladığı tesis içerisinde kitaplık, bebek bakım odası ve mescid mevcut bulunması ise dikkat çekiyor.

CHP’nin kalesi konumundaki Kadıköy Belediyesi’ne ait Kalamış Khalkedon sosyal tesislerinde bira, rum, tekila, konyak, votka, cin, likör, rakı, viski, beyaz, kırmızı ve pembe şaraplar ile ithal içkiler servis ediliyor. Bira fiyatları ortalama 130 TL’den başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi ise belediyeye ait sosyal tesislerde içki satışı yapıyor. Grand Plaza’nın işlettiği Yasemin kafede biralar ve rakılar vatandaşa servis ediliyor.

CHP’li Çankaya Belediyesi’ne bağlı Ahlatlıbel tesislerinde, belediyenin şirketlerinden Çankaya Belde AŞ’nin işlettiği büfelerde bira satışı yapılıyor.

Seçim sonrası 84 emekçinin iş akdini fesheden CHP’li İzmir Bayraklı Belediyesi Sosyal Tesisleri’ndeki Havuz restoranda yemeklerin yanında alkollü içecek satışı bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de seçimden sonra gençler için bar açtı.

Başkanlığını Ümit Uysal’ın yaptığı Antalya Muratpaşa Belediyesi’ne bağlı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ise her yıl sosyal tesislerde satılmak üzere alkollü içecek alımı ihalesi düzenliyor.

Aydın’ın Germencik Belediyesi’nde ‘Germencik Belediyesi Park Restoran’ tesisinde de yemeklerin yanında alkol servisi yapılıyor.

Anayasayı tanımıyorlar

Öte yandan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Beltur’un Gazhane şubesinde 2021 yılında içki satışı yapılarak, 26 yıl sonra ilk defa İBB sosyal tesislerinde içki satılmıştı. Skandal içki satışları, CHP’li Belediye Başkanların Anayasa’nın 58’nci maddesinde yer alan, “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” kuralını nasıl ihlal ettiklerini açıkça gözler önüne seriyor.