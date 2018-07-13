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Sosyal paylaşım platformu Instagram çöktü!

Saat 21.45 sıralarında çöken sosyal medya devi Instagram'a kullanıcılar kısa bir süre erişim sağlayamadı.

13 Temmuz 2018 Cuma 22:21
Sosyal paylaşım platformu Instagram çöktü!

Instagram'da bu gece kısa bir erişim sorunu yaşandı. Saat 21.45 sularında başlayan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar telefondan veya bilgisayar üzerinden Instagram'a erişemedi, fotoğraf yükleyip mevcut fotoğraflara bakamadı. Sorun, saat 22.10 sularında normale döndü. 

Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 22:21
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