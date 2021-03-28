Sosyal paylaşım devinin yeni hedefi Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Facebook hesabı koronavirüs hakkında yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle şirket tarafından 30 günlüğüne durduruldu.
Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.
30 günlüğüne dondurdu
Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.
Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.